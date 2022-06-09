Le Figaro: тербаты жалуются на нехватку оружия и суды за оставление позиций

Боевики-теробороновцы на Украине жалуются на нехватку оружия, а также на уголовные дела, заведённые на них за оставление боевых позиций.

Об этом сообщило издание Le Figaro (Франция).

"Это жутко. У нас было всего полтора дня подготовки, и нам выдали только по одному автомату Калашникова”, — жалуется боевик репортеру французского издания.

Сам украинец рассчитывал служить в родном городе на западной Украине на обычном КПП.

Другой тербатовец рассказал, что они "убедили командира отступить" после того, как их сослуживцы погибли в зоне боевых действий, но командир тоже погиб во время отступления, а теперь против них подали судебный иск "за оставление боевой позиции".

Издание сообщает, что из тридцати оставшихся в живых боевиков территориальной обороны, 23 отказались возвращаться на свои посты.