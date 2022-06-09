Боевики-теробороновцы на Украине жалуются на нехватку оружия, а также на уголовные дела, заведённые на них за оставление боевых позиций.
Об этом сообщило издание Le Figaro (Франция).
"Это жутко. У нас было всего полтора дня подготовки, и нам выдали только по одному автомату Калашникова”, — жалуется боевик репортеру французского издания.
Сам украинец рассчитывал служить в родном городе на западной Украине на обычном КПП.
Другой тербатовец рассказал, что они "убедили командира отступить" после того, как их сослуживцы погибли в зоне боевых действий, но командир тоже погиб во время отступления, а теперь против них подали судебный иск "за оставление боевой позиции".
Издание сообщает, что из тридцати оставшихся в живых боевиков территориальной обороны, 23 отказались возвращаться на свои посты.
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