Вертолёт ВСУ упал на дно водохранилища в Запорожье

Вооруженные силы Украины потеряли вертолет Ми-17. Машина рухнула в воду Днепровского водохранилища в Запорожской области и пошла ко дну. Об этом сообщает ИА "ANNA NEWS".

По сведениям агентства одному из военных, находившихся на борту, удалось спастись, ещё три человека пропали без вести.

Пока не установлена причина падения вертолёта: сбили его российские военные или он разбился сам, неизвестно.

Есть предположения, что это одна из машин, изготовленных для ВВС Афганистана и поставленных на Украину из США. Ранее сообщалось, что эти вертолёты находятся в аварийном состоянии из-за плохого техобслуживания.