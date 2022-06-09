Суд ДНР приговорил иностранных наёмников к смертной казни

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил трёх иностранных наёмников — британцев Эндрю Айслина и Шона Пиннера и марроканца Саадуна Брагима к смертной казни за наемничество, насильственный захват власти и терроризм.

Отмечается, что иностранные наёмники, воевавшие в Донбассе против сил Народной милиции ЛДНР и российских военнослужащих, полностью признали свою вину.

В свою очередь, советник председателя правительства ДНР Ян Гагин завил, что приговор будет приведён в исполнение путём повешения.

"Безусловно, часть пленных, совершавших военные преступления, заслужила смертную казнь и их — говорю это как солдат и гражданин, а не чиновник — стоит за это вздернуть. Пулю еще надо заслужить", — подчеркнул он.

К слову, в уголовном законодательстве ДНР предусмотрена смертная казнь за мародерство, насилие над населением в районе военных действий, изнасилования и убийство с отягчающими обстоятельствами.