Российскими войсками почти полностью освобождены территории ДНР и ЛНР, этот этап спецоперации близится к завершению. Об этом заявил депутат Госдумы Хизри Абакаров.
По его словам, под контроль ВС РФ и сил Народной милиции республик Донбасса перешло 97% территории ЛНР, также "неумолимо сокращается" площадь ДНР, занятая ВСУ.
"С учётом того, что именно на этих направлениях сосредоточены наиболее боеспособные части ВСУ и нацбатов, максимальное количество боевой техники, следует говорить, что этот этап СВО близится к завершению", — отметил парламентарий.
Абакаров добавил, что в настоящее время открывается путь к продвижению российских войск на запад Украины.
"Потеря в котлах лисичанской и северодонецкой группировок и неминуемое поражение украинских войск в Авдеевке и Бахмуте, откроет путь к Днепропетровску, Запорожью и Харькову", — считает политик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.