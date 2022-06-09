В Госдуме рассказали о скором завершении этапа СВО в Донбассе

Российскими войсками почти полностью освобождены территории ДНР и ЛНР, этот этап спецоперации близится к завершению. Об этом заявил депутат Госдумы Хизри Абакаров.

По его словам, под контроль ВС РФ и сил Народной милиции республик Донбасса перешло 97% территории ЛНР, также "неумолимо сокращается" площадь ДНР, занятая ВСУ.

"С учётом того, что именно на этих направлениях сосредоточены наиболее боеспособные части ВСУ и нацбатов, максимальное количество боевой техники, следует говорить, что этот этап СВО близится к завершению", — отметил парламентарий.

Абакаров добавил, что в настоящее время открывается путь к продвижению российских войск на запад Украины.

"Потеря в котлах лисичанской и северодонецкой группировок и неминуемое поражение украинских войск в Авдеевке и Бахмуте, откроет путь к Днепропетровску, Запорожью и Харькову", — считает политик.