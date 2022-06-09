Кадыров проинформировал об окончательной зачистке Камышевахи

По сообщению главы Чечни Рамзана Кадырова, 9 июня завершилась зачистка от украинских националистических формирований города Камышеваха в ЛНР.

Кадыров уточнил, что зачистка была проведена силами специального полка полиции им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР, возглавляемым Героем России Замидом Чалаевым, а также силами шестого Казачьего полка.

Глава Чечни добавил, что пощады остаткам националистов не будет.

"На данный момент уцелевший противник осел в населенном пункте Врубовка, где ожидает своего бесславного конца", — отметил Кадыров.

Ранее помощник Кадырова рассказал, что силами ВСУ в Северодонецке был заминирован комбинат "Азот", на котором в одном из подвалов находятся 300 загнанных туда мирных жителей. Таким образом, украинские боевики используют свой коронный приём — используют беззащитных мирных граждан как живой щит.