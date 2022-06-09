Мотострелки "Отважных" захватили новый чешский танк

Бойцы спецназа "Отважных" захватили новенький чешский танк Т-72М1 производства Болгарии. Машина была передана Чехией на Украину, а теперь перешла на сторону российской армии.

Как сообщают военкоры Русской весны, танк, захваченный мотострелками группировки "О", имеет всего 19 км пробега и полный боекомплект. Он ещё послужит делу освобождения Донбасса.

Заметим, список трофеев, захваченных российскими военными, растёт каждый день. Ранее бойцы спецназа Росгвардии обнаружили в Донбассе схрон ВСУ, в котором было более 150 ракет к РСЗО "Град", а также различное стрелковое и противотанковое оружие с большим запасом патронов к нему.