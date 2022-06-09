Боевики ВСУ в Краматорске удерживают людей на заводе “Кондиционер”

Украинские военнослужащие разместили силы артиллерии и ракетные системы залпового огня в Краматорске на заводе "Кондиционер" в ДНР.

Сейчас в помещениях предприятия насильно удерживаются работники завода, заявил сегодня, 9 мая, руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Краматорске ДНР на территории завода "Кондиционер" (на улице Школьной) подразделения Вооружённых сил Украины разместили артиллерию и РСЗО, а в производственных помещениях насильно удерживают работников предприятия", — подытожил генерал.

Ранее он сообщил, что в Авдеевке на коксохимическом заводе боевики заминировали емкости с токсичными веществами, которые ВСУ хотят подорвать при приближении ВС РФ.