GT: после СВО оружие попадёт в даркнет и к террористам — "США это не волнует"

После окончания спецоперации на Украине, всё НАТОвское и американское оружие может быть продано через даркнет в руки террористам, заявили китайские аналитики. По их словам, такой сценарий может угрожать всему ЕС, но Штаты не берут это в расчёт.

Как отмечают аналитики, оружие уже попадает в руки наёмников, которые используют оружие для своей выгоды. Кроме того, никто не отчитывается о распределении и не ведёт его учёт.

"Расходы понесут не только Европа, которую США и НАТО лишили автономии безопасности, но и страны третьего мира", — пишет Global Times. — Крайне правые "белые сторонники превосходства" в США теперь так же угрожают жизням простых людей. Недавняя волна массовых расстрелов в США сделала возможный приток нелегального оружия с Украины ещё более пугающим".

Как подчеркнули аналитики, на фоне всего этого в выигрыше остаётся лишь военно-промышленный комплекс. Индустрия зарабатывает миллиарды на поставках оружия.