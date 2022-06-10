В очередной сводке украинский Генштаб признал, что российские войска добились значительных успехов в Камышевахе и в населённом пункте Роты. В результате наступления союзных сил России и Народной милиции гарнизон ВСУ в регионе потерял возможность к организованному сопротивлению. Более того, группировка противника может оказаться в окружении по линии Камышеваха — Горское.
Ранее в Генштабе украинской армии отмечали, что российские войска начали штурм Камышевахи. Спустя некоторое время многие районы населённого пункта уже перешли под контроль союзных сил.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.