Гарнизон ВСУ потерял возможность к организованному сопротивлению в Камышевахе

В очередной сводке украинский Генштаб признал, что российские войска добились значительных успехов в Камышевахе и в населённом пункте Роты. В результате наступления союзных сил России и Народной милиции гарнизон ВСУ в регионе потерял возможность к организованному сопротивлению. Более того, группировка противника может оказаться в окружении по линии Камышеваха — Горское.

Ранее в Генштабе украинской армии отмечали, что российские войска начали штурм Камышевахи. Спустя некоторое время многие районы населённого пункта уже перешли под контроль союзных сил.