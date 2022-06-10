Военные группировки "Отважные" возвращаются на передовую после лечения

Военные группировки "Отважные", получившие ранения при выполнении боевых задач, возвращаются в подразделения после реабилитации в госпиталях. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Командир отделения подразделения спецназа поделился, что получил ушибы спины и контузию. Военнослужащий прошёл лечение в госпитале, а затем отправился на реабилитацию.

"После реабилитации решил вернуться, так как мои ребята здесь", — сказал командир.

Кроме того, на передовую вернулся военный медик. Он намерен продолжить оказывать медицинскую помощь солдатам и мирным жителям населённых пунктов, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских боевиков.

Ранее стало известно, что "Отважные" захватили в Святогорске пункты управления ВСУ и вооружение, поставленное Украине странами Североатлантического альянса. Украинские силовики при отступлении из города оставили большое количество оружия, документы и средства связи.