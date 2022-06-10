Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гигин: "У Зеленского почти не осталось сторонников"
ОТРК "Искандер" ВС РФ в ночь на 10 июня нанесли удары по объектам в Харькове
В России могут запретить вывески на иностранных языках
Пользователи Сети высмеяли Лондон после вынесения смертного приговора наёмникам
Жительница Рубежного: снайпер ВСУ убил мужа и не давал забрать тело
В КНР проанализировали предсказания Ванги для ЕС: "Самый страшный 2037 год"
Подоляка: Залужный предложил Зеленскому сдать без боя большой район Донбасса
Орлов: за проезд по мосту Благовещенск — Хэйхэ придётся отдать около 8700 рублей
Бородай: смертная казнь грозит пленным преступникам из состава нацбатов и ВСУ

В плен к ВС РФ попали боевики ВСУ, причастные к расправе над российским офицером

Силовые структуры

В ходе наступления на Изюмском направлении несколько украинских боевиков были взяты в плен. Двое из них причастны к казни российского пленного офицера.

Военнослужащий ВС РФ в апреле получил огнестрельное ранение во время выполнения боевых действий. Раненого офицера украинские боевики взяли в плен. Через некоторое время, когда населённый пункт был освобождён российскими войсками, солдаты обнаружили сожжённое тело.

Теперь военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые имеют прямое отношение к казни офицера, попались в плен. В ходе предварительного допроса боевики заявили, что знают обстоятельства гибели российского военного. Однако вскоре признались, что в этой расправе они принимали непосредственное участие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Экономика и бизнес
Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"

Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.

Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Мир. Новости мира
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Мир. Новости мира
Беженка с Украины пообещала разгромить берлинское кафе "Россия"
Мир. Новости мира
Мyśl Polska: поляки перестали винить президента РФ Путина во всех своих бедах
Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Баранец: генералы ВСУ могут готовить переворот на Украине
Силовые структуры
Украинские военные показали РСЗО "Буревой" на базе Tatra
Морпех ВСУ признался в расстреле мирных жителей в Мариуполе 26 февраля
Силовые структуры
Морпех ВСУ признался в расстреле мирных жителей в Мариуполе 26 февраля
Последние материалы
ОТРК "Искандер" ВС РФ в ночь на 10 июня нанесли удары по объектам в Харькове
В России могут запретить вывески на иностранных языках
Пользователи Сети высмеяли Лондон после вынесения смертного приговора наёмникам
Жительница Рубежного: снайпер ВСУ убил мужа и не давал забрать тело
В КНР проанализировали предсказания Ванги для ЕС: "Самый страшный 2037 год"
Подоляка: Залужный предложил Зеленскому сдать без боя большой район Донбасса
В плен к ВС РФ попали боевики ВСУ, причастные к расправе над российским офицером
Орлов: за проезд по мосту Благовещенск — Хэйхэ придётся отдать около 8700 рублей
Бородай: смертная казнь грозит пленным преступникам из состава нацбатов и ВСУ
Вхождение ДНР в состав России станет спасением для "азовцев"*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников