В ходе наступления на Изюмском направлении несколько украинских боевиков были взяты в плен. Двое из них причастны к казни российского пленного офицера.
Военнослужащий ВС РФ в апреле получил огнестрельное ранение во время выполнения боевых действий. Раненого офицера украинские боевики взяли в плен. Через некоторое время, когда населённый пункт был освобождён российскими войсками, солдаты обнаружили сожжённое тело.
Теперь военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые имеют прямое отношение к казни офицера, попались в плен. В ходе предварительного допроса боевики заявили, что знают обстоятельства гибели российского военного. Однако вскоре признались, что в этой расправе они принимали непосредственное участие.
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