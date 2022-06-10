Жительница Рубежного: снайпер ВСУ убил мужа и не давал забрать тело

Снайпер ВСУ в Донбассе в Рубежном застрелил мирного жителя и два дня не давал подойти к телу.

Родственники хоронили его под пулями, рассказала местная жительница. Сейчас спецкомиссия ЛНР по фиксации военных преступлений собирает свидетельства для трибунала.

"С мужем и сестрой стояли под окном. Хотели затянуть его пленкой вместо стекла, которое выбило осколками при обстреле. И тут снайпер выстрелил мужу в голову, он осел под забор. Тогда я подумала, что это он прячется от пуль… А снайпер ещё два дня не давал забрать тело — всё стрелял по дому", — рассказывает женщина главе спецкомиссии Анне Сороке.

Позже соседи помогли ей оттащить тело. Похоронила она погибшего в воронке от снаряда — нормальные похороны из-за продолжавшихся боевых действий устроить было нельзя.

Женщина рассказывает, что копала могилу с 15-летней дочерью буквально под пулями, пишет РИА Новости.

Сейчас тело её мужа эксгумировано и передано для захоронения.