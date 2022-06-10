Корабли ВМС Украины, находящиеся под контролем России, будут утилизированы

Практически все корабли Военно-морских сил Украины, находящиеся под контролем России с 2014 года, планируется утилизировать после завершения спецоперации.

Многие судна уже не подлежат буксировке, пишет ТАСС. Источник издания отметил, что корабли ВМС Украины в большинстве своём технически неисправны, их боевые возможности давно устарели.

"Судьба кораблей Военно-морских сил Украины, которые находятся под российским контролем с весны 2014 года, будет окончательно решена сразу после завершения специальной военной операции", — пояснили в силовых структурах Крыма.

Источник добавил, что корабли Украины на протяжении восьми лет находятся на территории Черноморского флота. По его словам, для обслуживания техники требуется регулярно привлекать дополнительные ресурсы.

При этом он подчеркнул: российская сторона никогда не отрицала, что все удерживаемые корабли принадлежат Украине, а в 2015 года сообщала о готовности передать их после прекращения боёв в ДНР и ЛНР.