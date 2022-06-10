Онуфриенко: Киев обманул бойцов теробороны и отправил их погибать в Донбасс

По словам военного эксперта Михаила Онуфриенко, изначально добровольцам из территориальной обороны обещали совсем другое участие в украинском конфликте. В отряды набирали людей якобы для защиты населённых пунктов. Однако руководство киевского режима отправило неподготовленных бойцов в Донбасс. В результате, морально-психологическое состояние теробороновцев заметно ухудшилось.

"Те, кто с пулемётами "Максим" оказался на фронте, не слишком радуются. Импортные гранатомёты, которые сотнями захватывают в Донбассе, — слабое утешение. Они не умеют ими пользоваться, часть из них с разряженными аккумуляторами", — цитирует мнение Онуфриенко ИА SM-News.