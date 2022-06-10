Российские войска вошли в село Студенок, который расположен в Изюмском районе Харьковской области. Спецназ группировки "Отважные" ликвидировал очаги сопротивления украинских боевиков в ходе военной спецоперации. Одним из опорных пунктов силовиков ВСУ была местная школа. Во время отступления боевики бросили свои позиции и вооружение.
В Минобороны России сообщили, что на данный момент ведутся работы по разминированию дорог и лесополосы национального парка "Святые горы" в населённых пунктах Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое.
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Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.