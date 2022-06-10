Народная милиция ЛНР: ВСУ понесли значительные потери в районе Золотого

Украинская армия понесла значительные потери во время боевых действий в районе города Золотое. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, бойцы ЛНР продолжают наступательные действия около Золотого при огневой поддержке Вооружённых сил России.

"В ходе боестолкновений противник понёс значительные потери в бронетехнике и живой силе", — прокомментировали в Народной милиции.

Город Золотое расположен в Северодонецком районе Луганской области на берегу реки Камышеваха.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что страна каждый день теряет от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Он подчеркнул: одна из главных причин больших потерь — отсутствие паритета между возможностями РФ и Украины.

Подоляк добавил, что западные страны должны оперативно предоставить новые виды вооружений для украинских военных, чтобы улучшить ситуацию.