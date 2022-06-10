Украинская армия понесла значительные потери во время боевых действий в районе города Золотое. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, бойцы ЛНР продолжают наступательные действия около Золотого при огневой поддержке Вооружённых сил России.
"В ходе боестолкновений противник понёс значительные потери в бронетехнике и живой силе", — прокомментировали в Народной милиции.
Город Золотое расположен в Северодонецком районе Луганской области на берегу реки Камышеваха.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что страна каждый день теряет от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Он подчеркнул: одна из главных причин больших потерь — отсутствие паритета между возможностями РФ и Украины.
Подоляк добавил, что западные страны должны оперативно предоставить новые виды вооружений для украинских военных, чтобы улучшить ситуацию.
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Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.