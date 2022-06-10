Ольга Скабеева высказалась о заявлении лидера Никарагуа Даниеля Ортеги, позволившего "ввести" в страну войска РФ. Телеведущая уверена, что надо воспользоваться возможностью.
Открытость президента Никарагуа для реализации интересов России воодушевила Ольгу Скабееву. Она уверена, что "пора разворачивать что-то тяжёлое поближе к американскому граду на холме".
Не исключается, что Россия может поставить ракеты в Центральной Америке и нацелить их на США.
Такую перспективу прокомментировала Ксения Собчак.
"Всё так, да только вот Скабеева забыла сказать, что согласно указу Ортеги, временное присутствие в стране иностранных военных разрешается и для США, Мексики, Венесуэлы, Кубы, а также для государств, входящих в Конференцию вооруженных сил Центральной Америки", — написала журналистка.
Ранее эксперт Николай Калашников объяснил, почему России не надо затрачивать ресурсы и силы, чтобы организовать в Никарагуа военную базу.
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Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.