Скабеева о разрешении разместить в Никарагуа оружие РФ: поближе к США

Ольга Скабеева высказалась о заявлении лидера Никарагуа Даниеля Ортеги, позволившего "ввести" в страну войска РФ. Телеведущая уверена, что надо воспользоваться возможностью.

Открытость президента Никарагуа для реализации интересов России воодушевила Ольгу Скабееву. Она уверена, что "пора разворачивать что-то тяжёлое поближе к американскому граду на холме".

Не исключается, что Россия может поставить ракеты в Центральной Америке и нацелить их на США.

Такую перспективу прокомментировала Ксения Собчак.

"Всё так, да только вот Скабеева забыла сказать, что согласно указу Ортеги, временное присутствие в стране иностранных военных разрешается и для США, Мексики, Венесуэлы, Кубы, а также для государств, входящих в Конференцию вооруженных сил Центральной Америки", — написала журналистка.

Ранее эксперт Николай Калашников объяснил, почему России не надо затрачивать ресурсы и силы, чтобы организовать в Никарагуа военную базу.