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Член парламента Великобритании Роберт Дженрик сообщил, что представители Киева при обмене пленных с Донецкой Народной Республикой намерены отдать приоритет осуждённым британцам Эйдену Аслину и Шону Пиннеру. По словам депутата, соответствующее обещание дал украинский посол Вадим Пристайко.

"Между армией Украины и ВС России происходят обмены пленными, и вчера вечером украинский посол сказал мне, что они отдадут приоритет Эйдену и Шону", — подчеркнул британский парламентарий, слова которого передаёт The Guardian.

Ранее Дженрик осудил смертный приговор боевикам Аслину и Пиннеру. Как отметил депутат, совершённые ими преступления не имеют значения.

"Неправильно, что с британскими подданными так обращаются", — сказал член парламента королевства.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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