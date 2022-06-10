Британский посол: Украина пообещала обменять приговорённых к смерти наёмников

Член парламента Великобритании Роберт Дженрик сообщил, что представители Киева при обмене пленных с Донецкой Народной Республикой намерены отдать приоритет осуждённым британцам Эйдену Аслину и Шону Пиннеру. По словам депутата, соответствующее обещание дал украинский посол Вадим Пристайко.

"Между армией Украины и ВС России происходят обмены пленными, и вчера вечером украинский посол сказал мне, что они отдадут приоритет Эйдену и Шону", — подчеркнул британский парламентарий, слова которого передаёт The Guardian.

Ранее Дженрик осудил смертный приговор боевикам Аслину и Пиннеру. Как отметил депутат, совершённые ими преступления не имеют значения.

"Неправильно, что с британскими подданными так обращаются", — сказал член парламента королевства.