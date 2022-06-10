Родственники приговорённого к смертной казни в Донецкой Народной Республике британского боевика Эйдена Аслина выразили надежду, что власти Украины и Великобритании спасут наёмника. Об этом заявили американские журналисты.
"Сделайте всё, что можете, чтобы они (боевики Аслин и Шон Пиннер. — Прим. ред.) вернулись домой быстро и благополучно", — сказали близкие люди Аслина, слова которых приводит Sky News.
Семья осуждённого в ДНР призвала не называть боевика наёмником. По словам его родных, Аслин является военнопленным.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс сочла смертный приговор в отношении боевиков нелегитимным. Как подчеркнула министр, суд в ДНР принял "фиктивное решение".
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