Семья осуждённого в ДНР наёмника Аслина попросила Британию вернуть его домой

Родственники приговорённого к смертной казни в Донецкой Народной Республике британского боевика Эйдена Аслина выразили надежду, что власти Украины и Великобритании спасут наёмника. Об этом заявили американские журналисты.

"Сделайте всё, что можете, чтобы они (боевики Аслин и Шон Пиннер. — Прим. ред.) вернулись домой быстро и благополучно", — сказали близкие люди Аслина, слова которых приводит Sky News.

Семья осуждённого в ДНР призвала не называть боевика наёмником. По словам его родных, Аслин является военнопленным.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс сочла смертный приговор в отношении боевиков нелегитимным. Как подчеркнула министр, суд в ДНР принял "фиктивное решение".