МИД РФ: Реакция Лондона на приговор британским наёмникам доходит до истерики

Реакция Великобритании на приговор в Донецкой Народной Республике британским наёмникам доходит до истерики.

Об этом сообщило МИД России.

В министерстве подчеркнули, что осуждённые являются именно наёмниками, а не военнопленными. Однако обращений, касающихся именно осуждённых в ДНР британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, от Лондона в ведомство не поступало.

Судьба находящихся под следствием в ДНР британцев, по существу, ранее не интересовала правительство Великобритании. А теперь оно, явно оправдываясь, пытается решить проблемы громкими заявлениями, отметили в МИД РФ.

Напомним, наёмники Пиннер и Эслин, а также марокканец Саадун Брагим Верховным судом ДНР приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.