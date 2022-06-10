Кадыров: "Опомнись, Украина! Стряхни с себя бандеровщину!"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к украинцам с призывом вспомнить общую историю и избавиться от неонацистов.

"Украинский народ не враг России. У нас одна история, потрёпанная фашизмом, и одно будущее, без национализма. Не надо бояться хунты, которая запугивает своими заявлениями всю страну. Опомнись, Украина! Стряхни с себя бандеровщину!", — сказал он в видеообращении.

Ранее он обратился к президенту украинского государства Владимиру Зеленскому, призвав его поднять руки и выйди на площадь со словами "Не стреляйте, родные, сдаюсь!" В противном случае украинского лидера ждёт "хана".