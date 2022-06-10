Заместитель главы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что власти Великобритании до сих пор не попытались связаться с представителями республики по поводу состояния приговорённых к смерти наёмников Эйдена Аслина и Шона Пиннера.
"Им нужна просто картинка. Никто не выходил (на связь. — Прим. ред.)", — подчеркнул Басурин в эфире телеканала "Россия-1".
По мнению военного, британские политики не разговаривают с чиновниками в ДНР, так как считают, что такой страны не существует. Власти королевства не собираются спасать своих граждан, отметил Басурин.
Ранее руководитель МИД Британии Лиз Трасс заявила, что она и её украинский коллега Дмитрий Кулеба работают над освобождением осуждённых в ДНР боевиков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.