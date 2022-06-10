Басурин: Британия так и не связалась с Донецком по поводу судьбы наёмников

Заместитель главы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что власти Великобритании до сих пор не попытались связаться с представителями республики по поводу состояния приговорённых к смерти наёмников Эйдена Аслина и Шона Пиннера.

"Им нужна просто картинка. Никто не выходил (на связь. — Прим. ред.)", — подчеркнул Басурин в эфире телеканала "Россия-1".

По мнению военного, британские политики не разговаривают с чиновниками в ДНР, так как считают, что такой страны не существует. Власти королевства не собираются спасать своих граждан, отметил Басурин.

Ранее руководитель МИД Британии Лиз Трасс заявила, что она и её украинский коллега Дмитрий Кулеба работают над освобождением осуждённых в ДНР боевиков.