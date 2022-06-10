Кнутов: "Захваченные американские БПЛА мы изучим и будем работать по ним”

Союзные силы освобождения захватили несколько беспилотных летательных аппаратов производства США.

У данных беспилотников двигатели не издают шума, сообщил военный эксперт и куратор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Переносные системы противовоздушной обороны тоже не могли их захватить, потому что от моторов не было теплового излучения, заявил эксперт в интервью изданию "Украина.ру". Но Народное ополчение всё-таки смогло захватить несколько таких БПЛА, да ещё и в рабочем состоянии, говорит обозреватель.

"Мы их изучим, внесем изменения в систему РЭБ, и наша система будет работать по этим целям. То же самое будет и с американскими гаубицами. Как только HIMARS появятся в Украине, мы постараемся получить их образец, чтобы подумать, что может воздействовать на это оружие помимо традиционного перехвата”, — сообщает аналитик.

По его словам, некоторые системы РЭБ воздействуют на взрыватели, в результате чего ракета HIMARS взрывается в воздухе, не нанося сильного ущерба. Но пока ВС РФ и силы Донбасса намерены наносить контрбатарейный ответ имеющимися в распоряжении средствами, подытожил Кнутов.