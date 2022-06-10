МО РФ: ВСУ намерены разместить ПВО у места захоронения жертв чумы в Одессе

ВСУ планируют осуществить провокацию с размещением в месте захоронения жертв чумы комплекса противовоздушной обороны или его макета, чтобы обвинить Армию России в нанесении ударов по потенциально опасным объектам.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По словам главы Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, в результате реализации данной провокации могут пострадать сотни гражданских лиц Одессы.

В военном ведомстве отметили, что, если российская авиация нанесет удар по системе ПВО, киевский режим распространит информацию о возникновении биологической опасности в Одессе из-за ВС РФ.

Генерал-полковник подчеркнул, что такие провокации со стороны украинского командования уже приобретают массовый характер.

Также МО РФ сообщает, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения, дома культуры и другие объекты социальной инфраструктуры в военных целях.