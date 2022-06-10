ВСУ планируют осуществить провокацию с размещением в месте захоронения жертв чумы комплекса противовоздушной обороны или его макета, чтобы обвинить Армию России в нанесении ударов по потенциально опасным объектам.
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По словам главы Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, в результате реализации данной провокации могут пострадать сотни гражданских лиц Одессы.
В военном ведомстве отметили, что, если российская авиация нанесет удар по системе ПВО, киевский режим распространит информацию о возникновении биологической опасности в Одессе из-за ВС РФ.
Генерал-полковник подчеркнул, что такие провокации со стороны украинского командования уже приобретают массовый характер.
Также МО РФ сообщает, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения, дома культуры и другие объекты социальной инфраструктуры в военных целях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.