Артиллерия ВС РФ уничтожила опорный пункт ВСУ боеприпасом "Краснополь"

В ходе специальной военной операции на Украине Вооружённые силы России продолжают наносить высокоточные удары по позициям ВСУ. Накануне стало известсно о ракетных ударах в Харькове

Сегодня в Сети появились кадры уничтожения очередного укрепрайона противника с применением корректируемого боеприпаса "Краснополь". Издание "Русская весна" разместило видеоролик, демонстрирующий удар российской артиллерии, который буквально "разнёс" позицию боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации.