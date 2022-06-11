Сегодня в Сети появились кадры уничтожения очередного укрепрайона противника с применением корректируемого боеприпаса "Краснополь". Издание "Русская весна" разместило видеоролик, демонстрирующий удар российской артиллерии, который буквально "разнёс" позицию боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации.
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Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.