В Северодонецке ликвидирован неонацист "Котигорошко" из "Азова"*

Северодонецк уже почти полностью под контролем союзных освободительных сил.

В боях за освобождение города ликвидирован националист Иван Чеканюк по кличке "Котигорошко". Боевик был совладельцем пиццерии Pizza Bro в Киеве, которая бесплатно кормила бандеровцев ВСУ, боевиков теробороны и "волонтёров".

"Котигорошко" 1994 г. р., родился на западе Украины, в Луцкой области. Он участвовал в карательной операции украинской армии против Республик с 2016 года. Являлся членом нацбата "Азов"*.

С началом специальной операции оказывал сопротивление ВС РФ под Киевом, под Николаевом, а плотом и препятствовал освобождению Луганской Народной Республики.

Националиста отпели в Киеве в раскольническом Михайловском соборе ПЦУ, сообщил ПолитНавигатор.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.