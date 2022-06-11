Северодонецк уже почти полностью под контролем союзных освободительных сил.
В боях за освобождение города ликвидирован националист Иван Чеканюк по кличке "Котигорошко". Боевик был совладельцем пиццерии Pizza Bro в Киеве, которая бесплатно кормила бандеровцев ВСУ, боевиков теробороны и "волонтёров".
"Котигорошко" 1994 г. р., родился на западе Украины, в Луцкой области. Он участвовал в карательной операции украинской армии против Республик с 2016 года. Являлся членом нацбата "Азов"*.
С началом специальной операции оказывал сопротивление ВС РФ под Киевом, под Николаевом, а плотом и препятствовал освобождению Луганской Народной Республики.
Националиста отпели в Киеве в раскольническом Михайловском соборе ПЦУ, сообщил ПолитНавигатор.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.