Марочко: для Киева Северодонецк важен как столица Луганщины

Город Северодонецк очень важен для Украины.

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, почему он так нужен Киеву.

В политической плоскости город является своего рода символом для Вооружённых сил Украины. Однако с военной точки зрения Северодонецк имеет невысокую стратегическую значимость и занимает весьма невыгодную позицию, говорит ополченец.

По его словам, Северодонецк необходимо рассматривать в двух аспектах.

"Если с военной точки зрения, то он не важен… Но не нужно забывать политический фактор — это была столица якобы Луганской области Украины. С его потерей можно говорить, что они потеряли Луганскую область", — подытожил Марочко.