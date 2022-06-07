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Марочко: для Киева Северодонецк важен как столица Луганщины

Силовые структуры

Город Северодонецк очень важен для Украины.

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, почему он так нужен Киеву.

В политической плоскости город является своего рода символом для Вооружённых сил Украины. Однако с военной точки зрения Северодонецк имеет невысокую стратегическую значимость и занимает весьма невыгодную позицию, говорит ополченец.

По его словам, Северодонецк необходимо рассматривать в двух аспектах.

"Если с военной точки зрения, то он не важен… Но не нужно забывать политический фактор — это была столица якобы Луганской области Украины. С его потерей можно говорить, что они потеряли Луганскую область", — подытожил Марочко.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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