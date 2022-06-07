Город Северодонецк очень важен для Украины.
Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, почему он так нужен Киеву.
В политической плоскости город является своего рода символом для Вооружённых сил Украины. Однако с военной точки зрения Северодонецк имеет невысокую стратегическую значимость и занимает весьма невыгодную позицию, говорит ополченец.
По его словам, Северодонецк необходимо рассматривать в двух аспектах.
"Если с военной точки зрения, то он не важен… Но не нужно забывать политический фактор — это была столица якобы Луганской области Украины. С его потерей можно говорить, что они потеряли Луганскую область", — подытожил Марочко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.