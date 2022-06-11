Чемпион мира по танковому биатлону пал в сражениях на Украине

В спецоперации на Украине погиб 26-летний старший сержант Алексей Бакулев, чемпион 2017 года по танковому биатлону.

Как сообщает издание "Новости Горного Алтая", Бакулев погиб при отражении контратаки. Танкист находился в составе экипажа танка Т-72. Бакулев, прикрывал отход своих подразделений, получил осколочное ранение, которое закончилось летальным исходом.

Алексей Бакулев родился 26 мая 1996 года в Республике Алтай. В 2014 году он отслужил в армии, а после записался на контрактую службу. В 2017 году он завоевал титул чемпиона мира по танковому биатлону, а в 2019 году стал обладателем Кубка армии.

Таанковый биатлон — состязания между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного вооружения.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб генерал-майор Роман Кутузов.