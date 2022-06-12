Запад может "подарить" Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией в ходе спецоперации, заявил польский депутат Европарламента Радослав Сикорский.
По мнению парламентария, у Запада есть все возможности снабдить Незалежную ядерным оружием.
"Запад может подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы она могла защитить свою независимость", — заявил Сикорский в беседе с польскими журналистами.
Как подчеркнул депутат, Украине необходима "такая помощь", так как страна на грани истощения военных ресурсов. Чем может обернуться для мира такой "подарок", польский депутат, почему-то умолчал.
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