Польский депутат Сикорский: Запад может "подарить" Украине ядерные боеголовки

Запад может "подарить" Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией в ходе спецоперации, заявил польский депутат Европарламента Радослав Сикорский.

По мнению парламентария, у Запада есть все возможности снабдить Незалежную ядерным оружием.

"Запад может подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы она могла защитить свою независимость", — заявил Сикорский в беседе с польскими журналистами.

Как подчеркнул депутат, Украине необходима "такая помощь", так как страна на грани истощения военных ресурсов. Чем может обернуться для мира такой "подарок", польский депутат, почему-то умолчал.