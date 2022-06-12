Мирошник: ВКС России одним ударом уничтожили "ошмётки "Азова"* в Приволье

ВКС России одним мощным ударом уничтожили базу ВСУ, где было сконцентрировано большое количество националистов, рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Киевский режим планировал "отыграться" за провал украинской армии на Лисичанско-Северодонецком направлении, для чего в Приволье собирался крупный сводный отряд.

"По распоряжению Офиса Зеленского (в Приволье. — Прим. ред.) переброшены были ошмётки подразделений нацбатов "Азова"*, "Донбасса 1" и других формирований", — пояснил Мирошник.

Под размещение боевиков отдали психбольницу и училище, куда и был нанесён удар высокоточным оружием. Источники утверждают, что под руинами находится большое число погибших.

"Будут ли их разгребать — неизвестно. Могут сразу внести в список без вести пропавших", — предположил посол.

Он пояснил, что таким образом Киев уклоняется от выплат семьям погибших, а просто "списывает" убитых, как отработанный материал.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.