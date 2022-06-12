RAND: артиллерия США атрофировалась за 20 лет и уступает российским вооружениям

На протяжении 20 лет Пентагон не уделял должного внимания артиллерии сухопутных войск, так как с 2000-х годов на первый план вышли противоповстанческие операции США. Таким образом, полевая артиллерия и системы ПВО американской армии столкнулись с серьёзными сокращениями.

"Учитывая характер угроз в Ираке и Афганистане, это понятно. Однако сегодня эти два рода войск имеют огромное значение с учётом того, кто теперь является нашими основными противниками", — цитирует мнение аналитика RAND Джона Гордона The National Interest.

Эксперты сравнили американскую 155-миллиметровую гаубицу M109A7 "Паладин" с российскими БМ-30 "Смерч" и ОТРК "Искандер" и пришли к выводу, что разработка США значительно уступает. Дальность стрельбы "Паладина" обычными снарядами составляет 24 километра, и 32 километра — если стрельба ведётся активно-реактивными. Дальность стрельбы российского "Смерча" составляет около 100 километров, а ракетного комплекса СС-26 "Искандер" — около 400 километров.

Более того, для США несёт угрозу военный потенциал Северной Кореи. Аналитики полагают, что в случае конфликтной ситуации на Корейском полуострове артиллерия США не сможет дать отпор.