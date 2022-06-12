Резников: чиновник Генштаба ВСУ открыл стрельбу в спальном районе Киева

Чиновник Генштаба ВСУ, устроивший стрельбу в спальном районе Киева, отстранён от исполнения обязанностей. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

По его словам, инцидент произошёл в пятницу, 10 июня. Как пояснил Резников, представитель Генштаба совершил действия, которые имеют признаки и дисциплинарного, и уголовного правонарушения.

"По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента", — отметил министр.

Он добавил, что к ЧП причастен руководитель одного из управлений Генерального штаба ВСУ. При этом Резников не уточнил, почему чиновник открыл стрельбу в спальном районе.

Ранее глава Минобороны Украины заявлял, что ВСУ хватило бы оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской. Он подчеркнул: украинским солдатам срочно требуется тяжёлое вооружение.