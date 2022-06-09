ВСУ хватило бы имеющегося оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
По его словам, Киев уже передал украинским солдатам огромное количество оружия. Он напомнил, что оборудование предоставляют иностранные партнёры. Как пояснил Резников, некоторую технику изготавливают на территории Украины или закупают на специализированных рынках.
"Оружия хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России", — отметил министр.
Он подчеркнул: украинским военным срочно требуется тяжёлое вооружение.
Ранее глава Минобороны Украины сообщил, что ВСУ усилили береговую линию "чрезвычайно эффективными" противокорабельными ракетными комплексами Harpoon из США. Кроме того, Резников оценил ежедневные потери украинской армии в 100 человек убитыми и 500 ранеными.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.