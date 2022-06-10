Армия РФ нанесла ракетный удар по аэродрому "Днепр" и технике ВВС Украины

Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по военному аэродрому "Днепр". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные использовали высокоточные ракеты воздушного базирования.

"На аэродроме "Днепр" уничтожена авиационная техника ВВС Украины", — сказал Конашенков на брифинге.

Он также добавил, что армия РФ в районе Харькова уничтожила производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения ВСУ.

Как подчеркнул официальный представитель Минобороны, с помощью высокоточных ракет российские бойцы поразили два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что силы РФ и ЛНР продолжают наступление около Золотого. Как пояснили в Народной милиции республики, ВСУ несут значительные потери.