Шахту имени Скочинского в Донецке обесточило в результате обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Отмечается, что на предприятии успели провести эвакуацию сотрудников. Представители штаба теробороны ДНР порекомендовали жителям Донецка не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрелов спускаться в бомбоубежище.
"Из-за обстрелов со стороны Вооружённых формирований Украины в Донецке обесточена шахта имени Скочинского", — прокомментировали в штабе.
8 июня глава Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские боевики обстреляли центр города из оружия НАТО. Сотрудники экстренных служб зарегистрировали попадание снаряда в проезжую часть на пересечении улиц Кирова и Рослого. В результате обстрела ранения получили две женщины и ребёнок.
Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что ВСУ часто обстреливают Донецк из американских гаубиц М-777.
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