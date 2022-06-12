В Донецке обесточило шахту имени Скочинского из-за обстрелов со стороны Украины

Шахту имени Скочинского в Донецке обесточило в результате обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что на предприятии успели провести эвакуацию сотрудников. Представители штаба теробороны ДНР порекомендовали жителям Донецка не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрелов спускаться в бомбоубежище.

"Из-за обстрелов со стороны Вооружённых формирований Украины в Донецке обесточена шахта имени Скочинского", — прокомментировали в штабе.

8 июня глава Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские боевики обстреляли центр города из оружия НАТО. Сотрудники экстренных служб зарегистрировали попадание снаряда в проезжую часть на пересечении улиц Кирова и Рослого. В результате обстрела ранения получили две женщины и ребёнок.

Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что ВСУ часто обстреливают Донецк из американских гаубиц М-777.