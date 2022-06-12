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Москалькова: родные украинских пленных просят не возвращать их

Силовые структуры

Матери пленных с Украины, содержащихся в РФ, массово обращаются с просьбами не возвращать их сыновей в Незалежную. Они опасаются, что парней или снова отправят в зону СВО, или подвергнут репрессиям.

Москалькова: родные украинских пленных просят не возвращать их

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Когда я проводила в Севастополе приём граждан украинских, пленных, большинство из них просили меня сообщить о их судьбе. Я и мои сотрудники полностью это выполнили. Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому что они считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо они будут подвергнуты репрессиям", — заявила омбудсмен.

Похожие обращения пришли от двух украинских военнопленных, сказала Москалькова, пишет РИА Новости.

"Появляется новая категория обращений, которые раньше для нас были неприсущи, связанные с военной темой", — добавила омбудсмен.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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