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Британский наёмник уничтожен в боях за Северодонецк

Силовые структуры

Подданный Британии Джордан Гэтли погиб в Северодонецке.

Об этом сообщил его отец Дин в социальной сети.

Новость об этом семья наёмника получила позавчера, 10 июня. Отец пишет, что Джордан покинул армию Великобритании в марте этого года, чтобы продолжить карьеру солдата в "другом месте".

В результате, он оказался на Украине.

"Мы получили несколько сообщений от его команды, которые рассказали нам о его богатстве знаний, его навыках солдата и любви к своей работе. Его команда говорит, что все любили его, как и мы, и он очень сильно изменил жизни многих людей, не только солдат, но и обучив украинские силы", — пишет Дин Гэтли.

Бывший солдат ВС Британии уничтожен одним из ополченцев в ходе уличных боёв.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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