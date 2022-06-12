Подданный Британии Джордан Гэтли погиб в Северодонецке.
Об этом сообщил его отец Дин в социальной сети.
Новость об этом семья наёмника получила позавчера, 10 июня. Отец пишет, что Джордан покинул армию Великобритании в марте этого года, чтобы продолжить карьеру солдата в "другом месте".
В результате, он оказался на Украине.
"Мы получили несколько сообщений от его команды, которые рассказали нам о его богатстве знаний, его навыках солдата и любви к своей работе. Его команда говорит, что все любили его, как и мы, и он очень сильно изменил жизни многих людей, не только солдат, но и обучив украинские силы", — пишет Дин Гэтли.
Бывший солдат ВС Британии уничтожен одним из ополченцев в ходе уличных боёв.
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