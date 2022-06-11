На Украине уничтожили первого чешского наёмника

В ходе боевых действий на Украине ликвидирован чешский наёмник.

Об этом сообщило в субботу Чешское ТВ, ссылаясь на главу Министерства иностранных дел Яна Липавского.

Ведомство проверяет всю информацию по смерти своего гражданина, сотрудничает в этом с Киевом и ищет контакт с роднёй боевика. Инсайдеры сообщают, что он погиб в результате минометного обстрела позиций его подразделения.

Согласно данным, погибшего звали Михал, он присоединился к бандеровцам несколько месяцев назад.

Хоть Липавский не смог ответить журналистам на вопрос о количестве чехов среди воюющих на стороне Киева иностранцев, но по ранее опубликованной информации, известно, что всего на стороне киевского режима в зоне российской СВО насчитывают более ста наёмников из Чехии.