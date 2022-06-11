В ходе боевых действий на Украине ликвидирован чешский наёмник.
Об этом сообщило в субботу Чешское ТВ, ссылаясь на главу Министерства иностранных дел Яна Липавского.
Ведомство проверяет всю информацию по смерти своего гражданина, сотрудничает в этом с Киевом и ищет контакт с роднёй боевика. Инсайдеры сообщают, что он погиб в результате минометного обстрела позиций его подразделения.
Согласно данным, погибшего звали Михал, он присоединился к бандеровцам несколько месяцев назад.
Хоть Липавский не смог ответить журналистам на вопрос о количестве чехов среди воюющих на стороне Киева иностранцев, но по ранее опубликованной информации, известно, что всего на стороне киевского режима в зоне российской СВО насчитывают более ста наёмников из Чехии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.