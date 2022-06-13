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Наёмники и националисты ВСУ планируют атаку на Балаклею в Харьковской области

Силовые структуры

ВС Украины запланировали атаку города Балаклея, где расположены склады боеприпасов. Для этого сейчас собирается сводный отряд наёмников и националистов.

Наёмники и националисты ВСУ планируют атаку на Балаклею в Харьковской области

На контролируемой киевском режимом территории Изюмского района вооружённые формирования Украины копят силы, чтобы напасть на Балаклею, сообщают российские Telegram-каналы. Сейчас в сторону населённого пункта направляются иностранные наемники и националисты из батальона "Кракен".

"Будут пытаться пробиться ближе к городу", — утверждают источники.

Российские войска взяли под контроль Балаклею в первые недели операции в Донбассе и использовали её в качестве форпоста на линии соприкосновения. Особую ценность городу придают расположенные поблизости огромные склады боеприпасов.

Раннее российский военкор Евгений Поддубный рассказывал, что на складах были обнаружены тысячи тонн боеприпасов, включая снаряды для тяжёлого оружия, стоящего на вооружении стран Североатлантического альянса.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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