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Бразильский наёмник на Украине пожаловался на грязь, голод и низкую мораль

Силовые структуры

Очередной иностранный наёмник пожаловался на отвратительные бытовые условия в ВСУ, проблемы с вооружением и низкий моральный дух боевиков украинской армии.

Бразильский наёмник на Украине пожаловался на грязь, голод и низкую мораль

Бразилец Фабио Жуниор де Оливейра поделился деталями быта Иностранного легиона Украины с журналистами китайского новостного издания Guancha. По его словам, на родине солдату не приходилось сталкиваться с такими "ужасными условиями" в армии.

Сразу после приезда наёмник был шокирован невозможностью принимать душ чаще двух раз в неделю. Также Оливейра пожаловался, что никогда не ел в подразделении досыта из-за строгого нормирования выдаваемой пищи.

Что касается оснащения, то все выданные бронежилеты оказались маленького размера, а боеприпасы солдаты ВСУ хранят в ямах или прикрывают ветками, рассказал бразилец.

Моральный дух боевиков в Иностранном легионе оставляет желать лучшего, доходит даже до самоубийств. К тому же большая часть наёмников сейчас болеет коронавирусом, но их всё равно заставляют тренироваться.

Оливейра признался, что 27 из 30 человек его взвода хотят покинуть Украину, но не могут этого сделать из-за сложностей с расторжением контракта.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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