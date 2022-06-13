Неонацисты объявили охоту на прессу: Котенок, Стешин и Сладков под прицелом

Украинские националисты постоянно объявляют охоту не только на мирных граждан Незалежной, сопротивляющихся киевскому режиму, но и на журналистов, которые пишут правду с зоны спецоперации.

Теперь неонацисты угрожают журналисту ВГТРК, военному корреспонденту Александру Сладкову, военному корреспонденту "Комсомольской правды" Дмитрию Стешину и главному редактору информационно-аналитической площадки "Сегодня.ру" Юрию Котенку.

В Херсоне замечены расклеенные листовки, где сообщается, что на этих журналистов "начата охота".

Впечатлением от увиденного поделился сам Юрий Котенок. В мессенджере он пишет, что это уже пятый приговор на его памяти. И это как минимум. Обещали устранить его и ичкерийские боевики, и азербайджанские политики. Теперь охоту начали бандеровцы.

"Это еще одно доказательство того, что ликвидация преступного киевского режима должна быть доведена до конца. И те, кто предлагают с этим режимом договориться, в действительности выступают против будущего России", — пишет Котенок.