В ходе спецоперации на Украине российскими вооружёнными силами уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников у села Фёдоровка в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Уничтожен пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Фёдоровки Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в районе железнодорожной станции Удачное ДНР также уничтожено "большое количество" вооружения и техники, переданной ВСУ США и странами Европы.
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