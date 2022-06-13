ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в ЛНР

В ходе спецоперации на Украине российскими вооружёнными силами уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников у села Фёдоровка в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Уничтожен пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Фёдоровки Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в районе железнодорожной станции Удачное ДНР также уничтожено "большое количество" вооружения и техники, переданной ВСУ США и странами Европы.