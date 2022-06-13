200 белорусам, состоящим в нацбатах Украины, грозит смертная казнь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в Польше и на Украине беглые участники дебошей 2020 года сформировали два легиона боевиков.

Легионы называются "Перамога" и "Калиновский", сообщает издание Аutoparus.

Всех белорусов, участвующих в военных действиях, спецслужбы РБ знают отлично и поимённо, а при необходимости достанут их оттуда, уверен глава Белоруссии. По его словам, небольшое число соотечественников участвует в зоне СВО в рядах националистических батальонов на Украине.

Участие белорусов в военных конфликтах других стран — явление не новое. Однако в конкретном случае они обрабатываются идеологически, а также им навязывается ненависть и к государственности РБ.

Белорусам, которые сейчас являются членами украинских вооружённых формирований, грозит уголовная ответственность и в лучшем случае лишение свободы. Смертная казнь в Белоруссии не отменена.