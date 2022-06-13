Удар крылатых ракет ВС РФ уничтожил арсенал вооружения ВСУ в Прилуках

Сегодня, 13 июня, во многих регионах Украины была слышна воздушная тревога. В городе Прилуки Черниговской области силами российской армии был уничтожен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ. Информацию о нанесении трёх ракетных ударов подтверждает глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Прилуки — 52-тысячный город, в котором находится крупный транспортный узел, где пересекаются железнодорожные пути. Именно здесь в последнее время наращивался арсенал вооружения украинской армии, в том числе западного. Очевидцы отмечают, что в результате удара, столб дыма достигал нескольких десятков метров и был виден со всех точек Прилук.

Сообщается также, что крылатые ракеты были замечены над Днепропетровской областью и Киевской.