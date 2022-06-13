ПТРК "Корнет" группировки "О" ВС РФ уничтожил танк ВСУ

Бойцы Вооружённых сил России успешно проводят специальную военную операцию на Украине, продолжая продвижение на всех направлениях фронта. Высокоточные удары наносятся по военным объектам и позициям украинской армии.

Спецназ "Отважных" уничтожает танк противника

В ходе очередной атаки российские военные из группировки "О" успешно применили противотанковый ракетный комплекс "Корнет". Целью удара стала бронированная техника Вооружённых сил Украины. Кадры, на которых запечатлён момент нанесения удара, прилёт по цели и слышны одобрительные возгласы российских военных, опубликовало издание "Русская весна".