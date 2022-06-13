Наёмник Джокер с сослуживцами погибли при встрече со спецназом "Отважных" ВС РФ

Продолжается специальная военная операция на Украине, в ходе которой российская армия и союзные войска народных республик наносят удары по объектам военной инфраструктуры и позициям противника. Ранее сообщалось об уничтожении в том числе иностранных наёмников, прибывших воевать за Украину в рядах ВСУ.

В ходе очередной атаки бойцам группировки "О" ВС РФ удалось устроить успешную засаду, в результате которой была уничтожена машина из Чехии в районе Славянска. В автомобиле находились иностранные наёмники, среди ликвидированных — наёмный боевик с позывным Джокер, сообщает "Русская весна".