Продолжается специальная военная операция на Украине, в ходе которой российская армия и союзные войска народных республик наносят удары по объектам военной инфраструктуры и позициям противника. Ранее сообщалось об уничтожении в том числе иностранных наёмников, прибывших воевать за Украину в рядах ВСУ.
В ходе очередной атаки бойцам группировки "О" ВС РФ удалось устроить успешную засаду, в результате которой была уничтожена машина из Чехии в районе Славянска. В автомобиле находились иностранные наёмники, среди ликвидированных — наёмный боевик с позывным Джокер, сообщает "Русская весна".
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