Царёв оценил удары ВС РФ по украинским военным аэропортам: "План сработал"

Западные страны накачивают Украину вооружением, используя железнодорожную инфраструктуру. По мнению украинского политика Олега Царёва, страшно даже представить, сколько бы оружия было поставлено в Киев, если бы военные аэропорты Незалежной не были разрушены в начале спецоперации.

"План сработал. Можно вернуть на место того человека, кто придумал этот план с аэропортами, и дать ему возможность разобраться и с украинской железной дорогой?", — написал в своём Телеграм-канале Царёв.

Политик отметил, что многие не могут понять, почему российские войска до сих пор не ликвидировали транспортную инфраструктуру Незалежной, поскольку именно по железным дорогам страны НАТО продолжают поставлять тонны вооружений.

"Москва пока не принимает в военном плане каких-то кардинальных решений и переходит на ряде направлений к позиционным боям, пытаясь, видимо, измотать и истощить ресурсы противника", — процитировал мнение полковника запаса Владимира Попова Царёв.