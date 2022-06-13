В Донецке снаряд упал на крышу родильного дома. Рожениц в спешном порядке эвакуировали в подвал.
Женщинам в подвальном помещении врачи продолжают оказывать помощь.
В Сеть попали кадры, на которых видно пострадавшее от попадание снаряда здание роддома. Повреждена крыша, вокруг валяются обломки строения.
13 июня ВСУ нанесли массированные удары по Донецку. Били, как сообщают очевидцы в соцсетях, по районам, где никогда не было никаких военных объектов. Удар пришёлся на Майский рынок. Жертвами обстрела стали мужчина и женщина с ребёнком. Более десяти человек получили ранения различной степени тяжести.
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