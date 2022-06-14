Минобороны обнародовало кадры удара по новым целям с помощью "Искандеров"

Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись, на которой показано, что предшествует ударам ракетных комплексов "Искандер" по новым целям в ходе специальной военной операции на Украине.

Работа комплексов "Искандер"

По данным ведомства, перед ударом по позициям ВСУ топографы тщательно изучают местность. Эксперты выезжают на передовую и проводят геодезическую привязку, используя высокоточные навигационные приёмники и систему ГЛОНАСС.

Как отметил начальник навигационно-геодезического отделения, бригада в кратчайшие сроки направляется в район, в котором российские солдаты собираются осуществить пуски.

"Им необходимы точные координаты после совершения марша в новый район", — сказал специалист.

Он добавил, что боевой расчёт "Искандера" начинает выдвигать тяжёлую машину из укрытия, получив все необходимые координаты. Затем военные выполняют пуск ракеты.

"Искандер" — оперативно-тактический ракетный комплекс, разработанный научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) в Коломне Московской области.