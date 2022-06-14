Вышедшие из бомбоубежищ завода “Азот” сообщили, что там сидит “полгорода”

В Северодонецке на химзаводе "Азот", заблокированном силами ВС РФ и ЛДНР, в огромные бомбоубежища могут даже поместиться танки.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на семейную пару — рабочих Юлию С. и Валерия Б., которые смогли покинуть территорию завода.

"Там очень большие бомбоубежища, на "Азоте", там большая половина города сидит. Там находятся военные бомбоубежища, куда заезжают даже танки. Завод — это большой город, туда может и машина заехать под землю", — рассказала женщина.

По её словам, в бомбоубежищах предприятия находятся в основном работники "Азота".

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник ранее сообщал, что в Северодонецке мирное население начало выходить с заблокированного химического завода. Люди проходили через проходную, которая не контролируется украинскими войсками. По данным Мирошника, на территории завода может находиться до полутысячи мирных граждан.

Боевики требовали коридора для выхода в Лисичанск вместе с заложниками. Посол отметил, что эти требования выполняться не будут.

"Украинские военные, остающиеся там, будут вынуждены сдаться", — заявили в народном совете ЛНР.